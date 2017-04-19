В Узбекистане создан госкомитет по содействию приватизированным предприятиям и конкуренции

2017-04-19 09:01 | www.trend.az | 2

ТАШКЕНТ /Trend/ - Государственный комитет по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции Узбекистана преобразован в госкомитет по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции, следует из указа президента Шавката Мирзияева, обнародованного в среду.

Решение принято «в целях обеспечения качественного изменения государственной политики в сфере развития частной собственности и предпринимательства на базе приватизированного государственного имущества, оказания действенной постприватизационной поддержки субъектам предпринимательства, а также повышения эффективности использования государственного имущества».

Важнейшей задачей комитета определена «всемерная поддержка восстановления и повышения эффективности производственной деятельности приватизированных предприятий».

В соответствии с указом до первого января 2018 года должны быть созданы постоянно обновляемые база данных по приватизированным объектам госсобственности в разрезе отраслей, регионов и различных форм приватизации, обеспечивающая электронное взаимодействие с базами данных налоговых, статистических и кадастровых органов, территориальные реестры пустующих и неэффективно используемых приватизированных объектов, а также территориальные реестры пустующих объектов госсобственности, предлагаемых предпринимателям для организации частного бизнеса.

Госкомитет в двухнедельный срок должен подготовить программу мер по разработке и реализации «дорожных карт» содействия приватизированным предприятиям на 2017−2018 годы.

Президент указал также образовать на базе Фонда средств от приватизации госимущества при комитете Фонд содействия приватизированным предприятиям с сохранением источников его формирования.

Дополнительными источниками поддержки приватизированных предприятий за счет средств Фонда являются дивиденды по госдоле в хозобществах, направляемые в республиканский бюджет, средства от аренды госимущества, направляемые в местные бюджеты.

Согласно указу, Фонд будет направлять свои средства на практическую поддержку приватизированных предприятий, реализацию инвестиционных проектов и организацию обучения предпринимателей.

(Автор: Демир Азизов)

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