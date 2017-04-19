AK Parti MYK ve MKYK toplanıyor

2017-04-19 11:04 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) yarın Genel Başkan ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanacak.

Başbakan Yıldırım, yarın ilk olarak parti genel merkezinde düzenlenecek Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katılacak.

Yıldırım, daha sonra partisin MYK ve MKYK toplantılarına başkanlık edecek.

MYK ve MKYK'da, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının sonucunun değerlendirilmesi bekleniyor.

AK Parti MYK ve MKYK toplanıyor