Вратарь «Баварии» Нойер сломал ногу в матче с «Реалом»

2017-04-19 11:33 | www.oxu.az | 3

Голкипер «Баварии» и сборной Германии по футболу Мануэль Нойер получил перелом стопы во время ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

Как передает Oxu.Az, об этом сообщается на сайте мюнхенского клуба.

«Согласно результатам первого обследования после матча, у Нойера перелом левой стопы. Более тщательные исследования будут проведены после возвращения клуба в Мюнхен. После этого будет разработана стратегия лечения», - говорится в сообщении.

Матч прошел в Мадриде во вторник, 18 апреля. Основное время игры завершилось со счетом 2:1 в пользу гостей. Так как в первой встрече с таким же счетом победил «Реал», для выявления победителя двухматчевой серии понадобилось дополнительное время. За него футболисты испанской команды забили три безответных мяча.

Н.О.