В Азербайджане увеличиваются штрафы за препятствие процессу выборов

2017-04-19 11:50 | www.apa.az | 4

В Азербайджане штрафы за препятствия процессу выборов (референдума) увеличиваются до 20 раз.

Как сообщает АПА, в связи с этим в 159 статью (Препятствование осуществлению избирательных прав (участия в референдуме) Уголовного Кодекса.

В первом пункте статьи (Препятствование осуществлению избирательных прав (участия в референдуме) гражданина), в санкции слова «наказывается штрафом в размере от 100 манатов», заменяются на «штраф от 1500 до 2000 манатов». В санкции второго пункта статьи (Принуждение гражданина поставить подпись в поддержку кандидата или препятствование сбору подписей в поддержку кандидата) - слова «от 200 до 600 манатов» заменяются на «штраф от 2000 до 4000 манатов».

В санкции третьего пункта статьи (Принуждение гражданина голосовать против своей воли или препятствование его голосованию) слова «штраф от 300 до 700 манатов» заменяются на «штраф от 2500 до 5000 манатов».

Проект рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса и будет вынесен на обсуждения 25 апреля.