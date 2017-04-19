Государство выставило на приватизацию более 200 объектов

2017-04-19 11:42 | www.oxu.az | 3

Госкомитет по вопросам имущества Азербайджана 16 мая проведет новый аукцион.

Как сообщили Oxu.Az в комитете, на аукцион будет выставлено в общей сложности 212 единиц госимущества.

Из них 22 – акционерные общества, 116 – малые государственные предприятия и объекты, 4 – неиспользуемые нежилые участки.

Подробнее со списком выставленных на аукцион акционерных обществ можно ознакомиться по следующей ссылке:

http://privatization.az/index.php/az/component/content/article?layout=edit&id=1602

У.А.

