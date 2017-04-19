В Канаде бобер увел с пастбища 150 коров – ВИДЕО

2017-04-19 11:49 | www.oxu.az | 3

На юге Канады речной бобр увел с пастбища 150 коров. Видео инцидента опубликовала в Facebook хозяйка стада Адриенна Айви.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на CBC, по ее словам, зверь забрел на ферму в поисках хатки. Его появление вызвало необычную реакцию у молодых телок, пасущихся на территории хозяйства. 150 коров пошли вслед за грызуном и покинули ранчо.

Вскоре владельцы фермы обнаружили пропажу и вернули скот обратно. Айви рассказала журналистам, что нетелившиеся коровы, как правило, очень любопытны, и именно поэтому визит бобра обернулся для них «массовым исходом».

З.Г.