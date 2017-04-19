Студенты-иностранцы UNEC перед памятником «Расстрелянные памятники» (ФОТО)

2017-04-19 10:03 | www.trend.az | 2

Студенты-иностранцы UNEC по случаю «Международного дня памятников и исторических мест» посетили памятник «Расстрелянные памятники» в саду Национального музея искусств. Визит, реализуемый под девизом «Гуляй, смотри, узнай, поделись», осуществлен по инициативе студентов IV курса, обучающихся по специальности маркетинг в Русской школе экономики, проходящие практику в Департаменте маркетинга и коммуникации UNEC.

Студенты-стажеры дали студентам-иностранцам подробную информацию о демонстрируемых здесь расстрелянных памятниках Узеира Гаджибекова, Бюльбюля и Хуршудбану Натаван. Было отмечено, что лишь после личного вмешательства Общенационального лидера Гейдара Алиева эти памятники были возвращены в столицу от оккупантов. После восстановительных работ в Национальном музее искусств было принято решение о выставлении их в саду музея. Студенты UNEC особо отметили, что армяне на 20 оккупированных землях Азербайджана уничтожили сотни исторических памятников.

Студенты-иностранцы сделав фотоснимки поделились в социальных сетях хештагами #ShotMonuments #Kharabagh. Они также добавили свои впечатления. Студенты-иностранцы резко осудили зверства армянских захватчиков, подвергших уничтожению памятники культуры.

В рамках визита студентам-иностранцам была представлена информация о жизни и творчестве этих выдающихся деятелей искусства.

Об UNEC:

UNEC является брендом Азербайджанского государственного экономического университета. 21 января 2016 года Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и патенту зарегистрирован и запатентован бренд UNEC.