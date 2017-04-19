Боевики ИГ применили иприт против американцев в Ираке

2017-04-19 12:06 | www.apa.az | 3

Боевики террористической группировки «Исламское государство» применили отравляющее вещество иприт при атаке на военную часть в Ираке, где находились советники из США и Австралии.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, нападение произошел в воскресенье. Как сообщил агентству Ассошиэйтед Пресс бригадный генерал Яхъя Расул, шестеро солдат были госпитализированы с поражением органов дыхания. Всего, по данным телеканала CBS, медицинская помощь потребовалась 25 военнослужащим. Никто из находящихся в части иностранных советников не пострадал.