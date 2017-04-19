Фунт стерлинг резко подорожал

2017-04-19 12:00 | www.oxu.az | 4

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила во вторник, что 8 июня состоятся досрочные парламентские выборы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс, инвесторы в британские активы в целом положительно отреагировали на новости о досрочных всеобщих выборах в стране 8 июня: фунт стерлингов подорожал до максимума со 2 февраля.

Вчера фунт стерлинг укрепился к доллару на 3,2% с 1,25 до 1,29 доллара за фунт.

На рынке наличной валюты Азербайджана курс фунт вырос с 2,10 маната до 2,17 маната.

У.А.

