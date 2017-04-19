Президент Узбекистана поздравил турецкого коллегу с результатами референдума

2017-04-19 10:17 | www.trend.az | 2

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с успешными результатами состоявшегося 16 апреля всенародного референдума о внесении изменений в конституцию страны, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

В своем послании президент Узбекистана с удовлетворением констатировал, что основанные на принципах взаимного уважения и доверия двусторонние отношения все более активизируются.

Он также выразил уверенность, что дружественные связи между узбекским и турецким народами в скором будущем выйдут на качественно новый уровень.

Шавкат Мирзияев пожелал Реджепу Тайипу Эрдогану доброго здоровья и новых успехов в ответственной государственной деятельности, а турецкому народу - мира, благополучия и постоянного прогресса.

Как сообщалось, конституционный референдум в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской завершился победой сторонников Эрдогана с результатом 51,2 процента.

(Автор: Демир Азизов)