Азербайджан будет отправлять золото и серебро в Швейцарию для очистки

2017-04-19 10:27 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Компания AzerGold подписала контракт со швейцарской компанией Argor-Heraeus для аффинажа (очистки) золотых и серебряных сплавов, сообщили в среду Trend в компании.

В рамках договоренности золотые и серебряные сплавы, которые получают на Човдарском золотоперерабатывающем комплексе в Дашкесанском районе, будут отправляться в Швейцарию для получения чистого золота и серебра.

Как отмечается, в настоящее время AzerGold готовится к экспорту первой партии золотых и серебряных сплавов.

ЗАО AzerGold было создано распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева 11 февраля 2015 года. Компания занимается изучением, разведкой, разработкой и управлением месторождений цветных металлов, внедрением новых технологий в данной области, модернизацией материально-технической базы и ее эффективным использованием, а также другими работами для развития этой сферы.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli