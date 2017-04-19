Президент Азербайджана принял специального представителя ЕС - ОБНОВЛЕНО

2017-04-19 12:10 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА, с удовлетворением вспомнивший о своем визите в Бельгию, президент Ильхам Алиев отметил, что в ходе этого визита были проведены плодотворные встречи и обсуждения.

Во время визита было положено начало работе над новым соглашением между Азербайджаном и Евросоюзом, которую президент оценил как важный шаг в направлении развития сотрудничества. Глава государства выразил надежду на то, что работа в этом направлении будет продолжаться и завершится вовремя.

Президент подчеркнул хорошие партнерские связи, на протяжении лет установленные между Азербайджаном и ЕС. Он отметил, что основные направления этого сотрудничества определены, и с рядом стран Евросоюза подобного рода соглашения и меморандумы уже подписаны.

На встрече состоялся обмен мнениями в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом, ситуацией на линии соприкосновения, ходом переговоров и перспективами урегулирования конфликта.

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11:20

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Герберта Зальбера.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространила пресс-служба президента.