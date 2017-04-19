В Москве азербайджанец стрелял по машине соотечественника

2017-04-19 12:07 | www.oxu.az | 2

Полицейские в Москве задержали водителя, который подозревается в обстреле чужого автомобиля из травматического пистолета на МКАД в районе Северное Бутово.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на агентство Москва, по словам источника в правоохранительных органах, в полицию обратился очевидец, который сообщил, что на 35 км МКАД неизвестный на автомобиле Audi A8 несколько раз выстрелил из пистолета по машине Toyota Camry, а затем скрылся.

В результате операции полиции был задержан 35-летний уроженец Азербайджана. Вскоре в полицию обратился 47-летний уроженец Азербайджана, который заявил, что является потерпевшим в этом инциденте.

По факту произошедшего полиция проводит проверку, подозреваемый задержан.

Н.О.