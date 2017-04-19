Этическое поведение депутатов выставляется на обсуждение в Милли Меджлисе

2017-04-19 12:12 | www.oxu.az | 2

Завтра в парламенте на обсуждение будет вынесен законопроект в связи с нормами этического поведения депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, проект будет обсужден на совместном заседании парламентского комитета по правам человека и комитета по правовой политике и государственному строительству.

В законопроекте отражены положения о регулировании этического поведения депутатов.

A.M.

