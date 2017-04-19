Казахстан значительно снизит добычу нефти в мае-июне

2017-04-19 10:32 | www.trend.az | 2

Казахстан значительно снизит добычу нефти в мае-июне 2017 года, выполняя обязательства перед ОПЕК, сообщает Интерфакс-Казахстан.

"Казахстан не брал на себя обязательства каждый месяц придерживаться какого-то объёма добычи. Казахстан взял на себя обязательства в течение полугода с 1 января по 1 июля, чтобы добыча средняя была не более 1,7 млн баррелей минус 20 000 в сутки", – пояснил Канат Бозумбаев журналистам после заседания правительства.

По его словам, в январе добыча снизилась в среднем на 30 000 баррелей в сутки. В феврале показатели немного выросли, а в марте объём добычи превысил 1,7 млн тонн.

"В апреле ситуация чуть поменяется, в мае мы предполагаем, что значительно снизим добычу и в июне тоже предполагаем снижение. Всё зависит от Карачаганака, Тенгиза и Кашагана", – сказал министр.

Бозумбаев подчеркнул, что в связи с климатическими условиями летом добыча нефти в Казахстане снижается. План по выполнению обязательств перед ОПЕК составили с учётом погодных особенностей Казахстана.

"Летом с июня по август обычно добыча значительно снижается. Когда мы принимали такое решение, мы эти факторы учитывали. Я думаю, что мы свои обязательства выполним", – пояснил глава Минэнерго.

В январе 2017 года добыча стран ОПЕК снизилась на один миллион баррелей в сутки – до уровня 32,06 млн баррелей в сутки. Таким образом, соглашение о сокращении добычи выполняется картелем на 90%.

Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти с 1 января 2017 года ( добыча нефти сокращается на 1,2 млн баррелей в день).