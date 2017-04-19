Окончательный контракт на реконструкцию реактора Арак будет заключен на следующей неделе - Салехи

2017-04-19 10:35 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - На следующей неделе Тегеран и Пекин должны заключить сделку в Вене по модернизации исследовательского ядерного реактора на тяжелой воде в городе Арак, сказал глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи выступая в комиссии Меджлиса (парламент Ирана) по энергетике.



«Мы благодарим комиссии Меджлиса по энергетике за ее правовую поддержку, а также выделение бюджета для этого проекта», - сказал Салехи, сообщает агентство IRNA.



По его словам, контракт на 200 страниц охватывает все аспекты взаимного сотрудничества в деталях.

«Иран несет ответственность за конструкцию ядерного реактора Арака, но эти проекты будут научно оценены США и Китаем, как указано в контракте», - сказал Салехи.

Одним из вопросов, поднятых в комиссии, является осуществление Совместного всеобъемлющего плана действий.



На основе СВПД, Исламская Республика Иран, Китай и США были назначены для реконструкции и модернизации ядерного реактора в городе Арак.

(Автор: Эльмира Таривердиева)