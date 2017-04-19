На севере Индии автобус упал в реку, 44 человека погибли

2017-04-19 12:29 | www.apa.az | 2

На севере Индии автобус упал в реку, по меньшей мере 44 человека погибли.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел в округе Шимла (штат Химачал-Прадеш) в районе реки Тонс (основной приток Ямуны).

В автобусе находилось более 50 пассажиров. Другие детали ДТП пока неизвестны.

Перегруженность и плохое состояние дорог, а также неаккуратное вождение часто становятся причиной серьезных аварий в Индии. По официальной статистике, ежедневно в ДТП гибнет около 400 индийцев, а за год эта цифра составляет почти 150 тысяч.