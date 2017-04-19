МВД о смерти бывшего начальника отдела полиции в Гёйчае – ОБНОВЛЕНО

2017-04-19 12:19 | www.oxu.az | 2

Министерство внутренних дел Азербайджана распространило информацию о смерти бывшего начальника полиции.

Как сообщили Oxu.Az в МВД, в ночь на 19 апреля житель села Халитли Гёйчайского района Хаял Мамедов на автомобиле марки Toyota упал в канал. В результате водитель скончался на месте.

В Отделении полиции Гёйчайского района ведется расследование.

Отметим, что Х.Мамедов работал начальником паспортно-регистрационного отдела Гёйчайского райотдела полиции и месяц назад был освобожден от занимаемой должности.

08:38

В Гёйчайском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, авария произошла ночью около 1.00 на дороге Гёйчай-Уджар.

Житель села Чайархлы Мамедов Хаял Ханлар оглу (1979 г.р.) потерял управление автомобилем Toyota Camry, в результате чего автомобиль упал в канал. От полученных травм Х.Мамедов скончался на месте.

Отметим, что капитан полиции Х.Мамедов занимал должность начальника паспортно-регистрационного отдела Гёйчайского райотдела полиции. Месяц назад он был освобожден от занимаемой должности.

По факту ведется расследование.

A.M.