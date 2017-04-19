Инвесторы сохраняют высокий интерес к облигациям минфина Азербайджана

2017-04-19 10:52 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялись аукционы по размещению краткосрочных государственных облигаций министерства финансов Азербайджана на общую сумму 80 миллионов манатов, сообщает в среду БФБ.

В рамках первого аукциона на продажу были выставлены облигации на сумму 60 миллионов манатов и сроком обращения в 364 дня.

Спрос на облигации оказался выше предложения – семь инвесторов подали заявки на сумму свыше 79 миллионов манатов. Однако по итогам аукциона была реализована лишь часть эмиссии на сумму 59,72 миллиона манатов. Заявки представлены в ценовом диапазоне 82,0483 маната (при доходности в 21,9999 процента) и 87,3666 маната (14,5398 процента).

Цена отсечения по конкурентным заявкам была определена в 84,79 маната (при доходности в 18,0372 процента), а средневзвешенная цена составила 85,2662 маната (17,3749 процента).

Последний срок оплаты по облигациям – 17 апреля 2018 года.

В рамках второго аукциона на продажу были выставлены облигации на сумму 20 миллионов манатов и сроком обращения в 182 дня. Спрос на эти облигации также оказался выше предложения – 13 инвесторов подали заявки на сумму свыше 41,43 миллиона манатов. По итогам аукциона вся эмиссия была реализована. Заявки представлены в ценовом диапазоне 90,9771 маната (при доходности в 19,9999 процента) и 92,649 маната (15,9999 процента).

Цена отсечения по конкурентным заявкам была определена в 92,2253 маната (при доходности в 16,9999 процента), а средневзвешенная цена составила 92,4163 маната (16,548 процента). Последний срок оплаты по облигациям – 17 октября 2017 года.

Андеррайтером размещения государственных облигаций министерства финансов выступает инвестиционная компания PASHA Capital.

Официальный курс на 19 апреля составляет 1,7025 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

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