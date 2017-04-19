Пассажиропоток аэропорта «Внуково» вырос за счет AZAL

2017-04-19 12:34 | www.apa.az | 2

Пассажиропоток московского аэропорта «Внуково» в первом квартале 2017 года составил 3,224 миллиона человек, что примерно на 45% или на 1 миллион пассажиров больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает АПА-Экономикс, это следует из сообщения аэропорта. Пассажиропоток аэропорта в марте вырос на 38,3% в годовом выражении, до 1,136 миллиона человек. Также «Внуково» в марте обеспечило обслуживание 12,672 тысячи рейсов.

«Рост числа рейсов в сообщении с дальним зарубежьем обеспечила авиакомпания «Россия», возобновившая в марте полеты в Париж и Ниццу, со странами СНГ – Utair, увеличившая частоту полетов в Ереван, и азербайджанский перевозчик AZAL, расширивший маршрутную сеть новыми направлениями - Гянджа и Габала».