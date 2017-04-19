В Азербайджане будет переменная облачность, осадков не ожидается

2017-04-19 12:37 | www.apa.az | 2

20 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Подует умеренный северный ветер.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 9-12°, днем 17-22° тепла, в Баку ночью 9-11°, днем 20-22° тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 мм до 762 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 45-50%.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков. Однако ночью и утром в некоторых западных и северных районах возможны кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 7-12° тепла, днем 21-26° тепла, в горах ночью от 3-8° тепла, днем 11-16° тепла.