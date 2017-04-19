В Турции мужчина отбился от вооруженного преступника с помощью помидоров – ВИДЕО

2017-04-19 12:27 | www.oxu.az | 2

В турецком городе Шанлыурфа владелец овощной лавки отбился от злоумышленника, вооруженного огнестрельным оружием, с помощью томатов.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет Daily Mail.

Кадры нападения попали на камеру наблюдения.

Вооруженный преступник угрожал хозяину лавки расправой. Однако зеленщик не растерялся и начал закидывать нападавшего томатами. Удивленный его смелостью злоумышленник после нескольких неудачных выстрелов покинул место преступления.

«Я был сильно занят, когда он внезапно появился передо мной. После того, как он навел ружье на меня, я бросил томат и попал ему прямо в глаз, в результате чего он потерял равновесие и открыл беспорядочную стрельбу», - рассказал зеленщик Мехмет Тосун после нападения.

Злоумышленник оказался бывшим зятем владельца лавки. Полиция расследует инцидент.

Н.О.