СК заявил о спасении нескольких членов экипажа сухогруза "Герои Арсенала"

2017-04-19 11:05 | www.trend.az | 2

Спасены несколько членов экипажа потерпевшего крушение в Черном море сухогруза "Герои Арсенала", передает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России.

"В районе затопления работают спасательные службы. В настоящее время спасены несколько членов экипажа", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, потерпевший крушение в ночь на среду в районе Керченского пролива сухогруз "Герои арсенала", по предварительной информации, следовал из Азова Ростовской области в Турцию с грузом зерна. Росморречфлот сообщал, что на борту было двое россиян, один из которых капитан, девять украинцев и один гражданин Грузии.