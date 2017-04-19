Доцент Белорусского государственного университета присоединился к Платформе Мира

2017-04-19 12:45 | www.apa.az | 2

Доцент кафедры политологии Белорусского государственного университета, кандидат философских наук Сергей Симановский, сделал заявление в связи с присоединением к «Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном».

Как сообщили АПА в пресс-службе платформы, в заявлении говорится:

«Я считаю очень важным скорейшее мирное урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Выражаю уважение к территориальной целостности и суверенитету Армении и Азербайджана, а также международно-признанным границам обоих государств.

Также считаю важным выполнение резолюций принятых Советом Безопасности ООН и решений других международных организаций в отношении нагорно-карабахского конфликта. Хочу подчеркнуть важность усилий Минской Группы ОБСЕ направленных на мирное урегулирование конфликта.

Армяне и азербайджанцы, когда-то имели теплые добрососедские отношения, которые были сформированы в результате многовекового мирного сосуществования. Таким отношениям есть очень много доказательств. По причине нерешенности конфликта, сегодня, представления этих народов друг о друге формируется только в контексте войны.

Пора прекращать войну. Я полностью согласен с идеей мирного сосуществования людей. Все люди на земле должны жить в мире.

По причинам указанными выше, я хочу поддержать эту инициативу и заявляю о присоединении к «Платформе для Мира между Арменией и Азербайджаном», основной целью которой является содействие мирному решению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта».