В Азербайджане выдана лицензия 14 компаниям, осуществляющим интернет-вещание

2017-04-19 12:57 | www.apa.az | 3

«Национальный Совет Телевидения и Радио заинтересован в развитии IP телевидения (IPTV или Телевидение по протоколу интернета), потому что это новая сфера вещания. В прошлом году НСТР выдал лицензии 14 IPTV, и этот процесс будет продолжен».

Об этом АПА заявил заведующий отделом права и международных отношений НСТР Немат Джавадов.

По его словам, для получения лицензии IPTV должно обратиться в НСТР: «После поступления трех, четырех обращений по решению председателя проводится заседание Совета. На заседании члены Совета в коллегиальном порядке принимают решение предоставлять лицензию IPTV или нет».

По словам заведующего отделом, число документов в связи с получением лицензии для IP-телевидения сокращено: «Лицензия IP-телевидения выдается очень просто, путем представления пяти-шести документов. Желающие заниматься вещанием IP-телевидения в обязательном порядке должны обратиться в Национальный совет телерадиовещания для получения лицензии».



Н.Джавадов отметил, что требуемая для получения лицензии пошлина составляет 1500 манатов, и по законодательству лицензии выдаются бессрочно.



Отметим, Национальный совет телерадиовещания заявил о том, что ЖСК «Qaraxan», ЖСК «Metronet», ООО Bakıxanov MK и ЖСК «Aytac» без получения лицензии занимались незаконным вещанием IP-телевидения.



Напомним, IPTV – это технология цифрового телевидения в сетях передачи данных по протоколу IP, используемая операторами цифрового кабельного телевидения, новое поколение телевидения.