В Азербайджане созданы новые госструктуры

2017-04-19 12:35 | www.oxu.az | 3

Решением председателя Государственного комитета по стандартизации, метрологии и патентам Рамиза Гасанова учреждены публичные юридические лица «Азербайджанский институт стандартизации», «Азербайджанский институт метрологии», «Азербайджанский аккредитационный центр», «Центр по патентам и товарным знакам» и утверждены их уставы.

Как сообщили Oxu.Az в комитете, уставы учрежденных публичных юридических лиц были зарегистрированы в Минналогов 17 апреля 2017 года.

Также при комитете создана ликвидационная комиссия для ликвидации Службы государственного контроля по техническому регулированию и стандартизации, Государственной службы по аккредитации, Государственной метрологической службы, Азербайджанского института стандартизации и сертификации при комитете и Центра экспертизы объектов промышленной собственности (AzPatent).

У.А.

