Apple сделала бесплатными некоторые приложения

2017-04-19 12:44 | www.oxu.az | 3

Apple обновила приложения из офисного пакета iWork и пакета iLife для обработки звука для macOS и iOS, одновременно сделав их бесплатными для всех пользователей.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщило издание MacRumors.

В пакет iWork входят текстовый редактор Pages, редактор таблиц Numbers и программа для создания презентаций Keynote. Каждое из приложений до этого стоило 19,99 долларов.

В пакет iLife входят музыкальный редактор GarageBand (раньше стоил 4,99 долларов) и видеоредактор iMovie (прежняя цена — 19,99 долларов).

Ранее эти приложения тоже предлагались бесплатно, но не для всех, а только для покупателей новых устройств Apple. Это условие было введено в 2013 году.

Приложения можно скачать по ссылкам: Pages (macOS, iOS), Numbers (macOS, iOS), Keynote (macOS, iOS), GarageBand (macOS, iOS), iMovie (macOS, iOS).

Н.О.