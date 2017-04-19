Azer Turk Bank завершил первый квартал с прибылью

2017-04-19 13:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 31 марта 2017 года активы Azer Turk Bank составили 291,468 миллиона манатов, говорится в сообщении пресс-службы банка, распространенном в среду.

Объём кредитного портфеля составил 139,8 миллиона манатов. Совокупный капитал банка, после осуществления всех выплат, составил 54,776 миллиона манатов, коэффициент адекватности совокупного капитала определен на уровне 30,87 процента.

Коэффициент ROA, отражающий эффективность банковских активов, составил 1,1 процента, коэффициент доходности капитала (ROE) – 7,24 процента.

Общий объём доходов составил 7,493 миллионов манатов, расходы – 6,4 миллиона манатов, а чистая прибыль банка превысила 1,064 миллиона манатов. Объем депозитного портфеля банка составил 191,9 миллиона манатов.

Уставный капитал банка составляет 50 миллионов манатов.

75 процентов акций Azer Turk Bank, осуществляющего деятельность с 1995 года, принадлежит Азербайджанскому государству.

Официальный курс на 19 апреля составил 1,7022 AZN/USD.