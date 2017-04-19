Налоговый учет для различных сфер деятельности в Азербайджане будет вестись по-новому (версия 2)

2017-04-19 13:01 | www.trend.az | 3

Добавлены подробности, изменен заголовок (первая версия опубликована в 12.18)

БАКУ /Trend/ - Министерство по налогам Азербайджана разрабатывает предложения по расширению налогооблагаемой базы, сказал в среду журналистам заместитель министра Илькин Велиев в рамках бизнес-форума, организованного Caspian European Club..

По его словам, предложения разрабатываются согласно рабочему плану, утвержденному в рамках реализации Стратегической дорожной карты по перспективам национальной экономики.

"Предложения преимущественно предусматривают дальнейшее расширение налогооблагаемой базы, а также предоставление дополнительных прав малому и среднему бизнесу, в частности с целью поощрения экспорта в малом бизнесе", - сказал Велиев.

Кроме того, по словам замминистра, в течение этой недели будут утверждены новые правила налогового учета в различных сферах экономики Азербайджана.

"Это не имеет отношения к бухгалтерскому учету. Данные правила позволят фиксировать документацию, где указана деятельность налогоплательщика и сумма оплаты его труда. Эта деятельность может быть в сфере торговли, общепита, услуг, в целом в любой сфере. Все документы уже готовы, и правила будут приняты на этой неделе", - сказал Велиев.

(Автор: Анвар Мамедов)