Налоговый учет для различных сфер деятельности в Азербайджане будет вестись по-новому (версия 2)
2017-04-19 13:01 | www.trend.az | 3
Добавлены подробности, изменен заголовок (первая версия опубликована в 12.18)
БАКУ /Trend/ - Министерство по налогам Азербайджана разрабатывает предложения по расширению налогооблагаемой базы, сказал в среду журналистам заместитель министра Илькин Велиев в рамках бизнес-форума, организованного Caspian European Club..
По его словам, предложения разрабатываются согласно рабочему плану, утвержденному в рамках реализации Стратегической дорожной карты по перспективам национальной экономики.
"Предложения преимущественно предусматривают дальнейшее расширение налогооблагаемой базы, а также предоставление дополнительных прав малому и среднему бизнесу, в частности с целью поощрения экспорта в малом бизнесе", - сказал Велиев.
Кроме того, по словам замминистра, в течение этой недели будут утверждены новые правила налогового учета в различных сферах экономики Азербайджана.
"Это не имеет отношения к бухгалтерскому учету. Данные правила позволят фиксировать документацию, где указана деятельность налогоплательщика и сумма оплаты его труда. Эта деятельность может быть в сфере торговли, общепита, услуг, в целом в любой сфере. Все документы уже готовы, и правила будут приняты на этой неделе", - сказал Велиев.
(Автор: Анвар Мамедов)