Azər-Türk Bank завершил первый квартал с прибылью

2017-04-19 13:18 | www.apa.az | 3

По состоянию на 31 марта 2017 года активы Azər-Türk Bank составили 291 468 тысяч манатов.

Как сообщает пресс-служба банка, объём кредитного портфеля составил 139,8 миллионов манатов. Совокупный капитал банка, после осуществления всех выплат, составил 54 776 тысяч манатов, коэффициент адекватности совокупного капитала определен на уровне 30,87%. Коэффициент ROA, отражающий эффективность банковских активов, составил 1,10%, коэффициент доходности капитала (ROE) – 7,24%.

Общий объём доходов составил 7 миллионов 493 тысячи манатов, расходы – 6,4 миллиона манатов, а чистая прибыль банка превысила 1,064 миллиона манатов. Объем депозитного портфеля банка - 191,9 миллионов манатов. Уставный капитал банка составляет 50 миллионов манатов.

75% акций Azər-Türk Bank, осуществляющего деятельность с 1995 года, принадлежит азербайджанскому государству.