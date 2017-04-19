Джамиль Гулиев снова выдвинул свою кандидатуру на должность генерального директора İTV

2017-04-19 13:45 | www.apa.az | 3

Как сообщил АПА Джамиль Гулиев, он примет участие в конкурсе, объявленном в связи с избранием генерального директора İTV.

«Да, я представил документы для участия в конкурсе. Согласно требованиям закона об общественном телерадиовещании, генеральный директор может повторно избираться на эту должность несколько раз. Воспользовавшись данной возможностью, я снова выдвинул свою кандидатуру. Информацией о других кандидатах я не обладаю», - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос «Есть ли у Вас шанс повторно быть избранным на пост председателя?», Джамиль Гулиев ответил, что это покажет время.

Отметим, в связи с истечением срока полномочий генерального директора Компании общественного телерадиовещания İTV, Национальным советом телерадиовещания (НСТР) был объявлен конкурс на эту должность. Кандидаты должны представить в НСТР соответствующие документы с 12 по 22 апреля.