Прогноз погоды от синоптиков

2017-04-19 12:52 | www.oxu.az | 2

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный северный ветер.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 9-12, днем 17-22, в Баку ночью 9-11, днем 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 мм до 762 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 45-50%.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Однако ночью и утром в некоторых западных и северных районах возможны кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 7-12, днем 21-26, в горах ночью 3-8, днем 11-16 градусов тепла.

Н.О.

