Azer Turk Bank завершил первый квартал с прибылью

2017-04-19 13:00 | www.oxu.az | 2

Как сообщает пресс-служба Azer Turk Bank, по состоянию на 31 марта 2017 года активы Банка составили 291468 тысяч манатов. Объём кредитного портфеля составил 139,8 миллионов манатов.

Совокупный капитал банка, после осуществления всех выплат, составил 54776 тысяч манатов, коэффициент адекватности совокупного капитала определен на уровне 30,87 процентов.

Коэффициент ROA, отражающий эффективность банковских активов, составил 1,10 процента, коэффициент доходности капитала (ROE) – 7,24 процента.

Общий объём доходов составил 7 миллионов 493 тысячи манатов, расходы – 6,4 миллиона манатов, а чистая прибыль Банка превысила 1,064 миллиона манатов. Объем депозитного портфеля Банка - 191,9 миллионов манатов. Уставный капитал банка составляет 50 миллионов манатов.

75 процентов акций Azer Turk Bank, осуществляющего деятельность с 1995 года, принадлежит Азербайджанскому государству.