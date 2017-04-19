Греческий логистический оператор доставил свыше 40 000 тонн труб для TAP

2017-04-19 13:02 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ – Греческий логистический оператор Delta Maritime доставил более 40 000 тонн труб и горячих отводов из Германии в Грецию в рамках строительства трансадриатического газопровода (TAP), предполагающего поставки азербайджанского газа в Европу, говорится в сообщении Delta Maritime.

Согласно сообщению, сначала груз был обработан в греческих портах Салоники, Кавала и Александруполис, а затем доставлен на главные сортировочные станции TAP в Греции.

Дополнительные 13 000 тонн труб для TAP будут поставлены компанией Delta Maritime в течение 2017 года.

Компания Delta Maritime Limited была основана в ноябре 2004 года в Салониках (Греция), и она признана ведущим независимым экспедитором, специализирующимся на грузовой логистике.

Трубопровод ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Строительство трубопровода TANAP, также входящего в состав "Южного газового коридора", сегодня продолжается в Турции.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первые партии азербайджанского газа попали в Европу.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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