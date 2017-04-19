Прогулка по весеннему цветущему Амстердаму (ФОТО)

2017-04-19 13:03 | www.trend.az | 3

АМСТЕРДАМ /Trend/ - Амстердам прекрасен всегда, в особенности весной. Почему весной? Потому, что в это время погода здесь теплеет, везде зеленеет и цветет.

К апрелю днем погода уже достигает 15-18 градусов тепла, греет солнышко. Хотя по вечерам температура может снижаться на 7-10 градусов. Но этого уже достаточно, чтобы комфортно себя чувствовать, налегке гулять, осматривать многочисленные достопримечательности, сидеть на лужайках и фотографироваться в одной рубашке.

Апрель, особенно хороший месяц для посещающих Амстердама туристов, так как в это время открывает свои двери для сотен тысяч гостей Национальный парк цветов Кёкенхоф (Keukenhof). Парк Кёкенхоф считается одним из красивейших уголков не только Нидерландов, но и всей Европы. А известен он своими плантациями тюльпанов - насчитывающими свыше 7 миллионов цветов 800 разновидностей, собранных на площади в 32 гектаров. Сами голландцы не считают Кёкенхоф чисто туристическим развлечением и с удовольствием приезжают сюда семьями на весь выходной день.

Каждый год организаторы парка посвящают цветочные экспозиции какой-либо теме. К примеру, в 2015 году она была посвящена творчеству Ван Гога, в 2016 году - "Золотой век", а в 2017 году - голландскому дизайну. В этом году королевский парк открылся 23 марта, и будет работать вплоть до 21 мая. Билет для взрослого обходится в € 16, для детей от 4 до 11 лет – € 8. Парк расположен примерно в часе езды от Амстердама в городке Лиссе (Lisse).

Одна из плохих черт Амстердама связана с тем, что здесь в центре города всегда идут долгосрочные строительные, ремонтные работы. На некоторых участках дорог и тротуаров ремонт ведется годами и видно, что строители не торопятся завершить начатое. Все это затрудняет передвижение по центральной части и мешает фотографировать достопримечательности.

Но эти работы не помешают вам покататься на прогулочном теплоходе по каналам Амстердама, что является обязательным пунктом программы для туриста. Это позволяет буквально за 1-2 часа увидеть основные достопримечательности исторического центра, исследовать "канальную" жизнь города на воде.

Круизных компаний, занимающихся водными экскурсиями, достаточно много, а вариантов туров, отличающихся по времени, маршруту и объему кошелька путешественника, еще больше. В среднем подобные часовые круизы стоят 12-15 евро для взрослого. Есть также автобусы-амфибии "Floating Dutchman" ("Плавающий Голландец"). Футуристический автобус прокатит от Центрального вокзала до Научного центра НЕМО, где со специально построенной платформы “шлепнется” в воду, превратившись в лодку, и поплывет по каналам Амстердама. Длительность экскурсии - 2 часа, а билет на взрослого обойдется в 22 евро.

(Автор и фото: Эльчин Гусейнов)