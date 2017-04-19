Başbakan Yıldırım: İtiraz hukukun aracıdır ama sokağa davet yanlış

2017-04-19 12:44 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Başbakan Binali Yıldırım, YSK'ya yapılan iptal başvurularına ilişkin, "Halkın kararı nettir, sonuç EVET'tir" dedi. Başbakan Yıldırım, CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin ise "İtiraz hukukun bir yoludur. Hak arama yolu bununla sınırlıdır. İnsanları sokağa davet etmek yanlıştır. Ana muhalefet partisini daha sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Halkın tanıdığı sonuçları ana muhalefet partisinin tanımaması kabul edilebilir bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım gazetecilerin YSK'ya yapılan iptal başvurularına ilişkin sorusuna, "Yüzde 51,41 EVET, yüzde 48,59 HAYIR oyları çıkmıştır. Dolayısıyla anayasa değişikliği halkoylamasının sonucu EVET'tir. Halkın kararı nettir sonuç EVET'tir" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım şöyle konuştu:

Siyasi partiler kampanya boyunca bu değişikliği, bütün imkanlarını kullanarak anlatmışlardır. Vatandaş herkesi dinleyerek kararını vermiştir. Yapılan bu itiraz YSK'nın değerlendirmesi sonucu kamuoyu ile paylaşılacaktır. Biz görevimizi yaptık. Sandığı milletin önüne getirdik. Bu halkoylaması huzur içinde gerçekleşmiştir. Türkiye demokraside bir ilki gerçekleştirmiştir. Bu değişiklikle vatandaşımız yönetim sistemine ilişkin bir karar vermiştir. Hayırlı olsun.

İtirazın gerekçesi YSK'nın konusudur. Biz YSK'nın vereceği kararı yorumlayacak değiliz. İtiraz edenler gerekçelerini yazmıştır. Seçim sürecinde bütün partilerden temsilciler bulunuyordu. Dolayısıyla bu gerçeğin dikkate alınmasında fayda vardır.

İtiraz hukukun bir yoludur. Hak arama yolu bununla sınırlıdır. İnsanları sokağa davet etmek yanlıştır. Ana muhalefet partisini daha sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Halkın tanıdığı sonuçları ana muhalefet partisinin tanımaması kabul edilebilir bir şey değil.

Önümüzde Kasım 2019 seçimleri var. Daha fazla vatandaşın gönlüne girmek için ana muhalefet partisinin gayret göstermesi daha doğru olacaktır.

Halkoylaması sürecinde her şey söylendi. EVET ve HAYIR cephesinde çalışanlar her şeyi syledi. Artık önümüze bakmamız lazım. Türkiye'nin önünde önemli bir süreç var. Terörle mücadele, ekonomik reformlar, anayasa değişikliği ile ortaya çıkan uyum yasaları.. gibi. Birçok yapılacak iş var. Bunlara yoğunlaşmamız lazım.

Bu konuda bütün siyasi partilerin memleket meseleleri için hareket etmesi icab eder.