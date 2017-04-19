Halep'te bombalı saldırı: 6 ölü, 32 yaralı

2017-04-19 13:35 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Suriye'nin Halep kentinde bombalı saldırı gerçekleşti. Suriye devlet televizyonuna göre saldırıda en az 6 kişi öldü, 32 kişi de yaralandı.

Devlet televizyonu bombalı saldırının Halep'in Salah-al-Din bölgesinde yaşandığını duyurdu.

Bölge, Eski Halep'in batısında yer alıyor. Burası Suriye ordusunun aralıkta bölgeyi almasından önce silahlı muhaliflerin son mevzilerinden biriydi.

22 Aralık'ta Halep'in doğusundaki silahlı muhalif unsurlar kenti terk etmiş, Suriye ordusu kentin tamamını kontrol altına almıştı.