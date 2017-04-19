Открылся «Fashion Pavilion» Бакинского Шопинг Фестиваля

2017-04-19 13:47 | www.apa.az | 2

Начал свою работу «Fashion Pavilion» Бакинского Шопинг Фестиваля.

Как сообщает АПА, посетив «Fashion Pavilion», расположенный в торговом центре «Barkers», вы можете приобрести одежду, аксессуары и предметы мебели от 23 авторских брендов, включая 16 национальных.

В «Fashion Pavilion» осуществляется продажа и пошив продукции эксклюзивных брендов на любой вкус, в течение всего времени проведения фестиваля павильон ждет вас 7 дней в неделю с 10-00 до 21-00. Все представленные товары изготовлены вручную, отличаются высоким качеством и соответствуют последним модным тенденциям. Товары, изготовленные в национальном духе из эксклюзивных материалов, согласно пожеланию могут быть Вам представлены в подарочной упаковке. Вы можете выбрать и заказать брендовую одежду, аксессуары и мебель от таких известных модельеров.

А также хорошая новость для тех, кто хочет заказать изделия брендовых марок в соответствии со своим размером: ежедневно будут проводиться встречи с местными дизайнерами, и вы сможете заказать индивидуальный пошив одежды от любимого дизайнера.

«Barkers» расположен по адресу Тбилисский проспект, 35 (Globus Plaza).