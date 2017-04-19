Начался суд по жалобе Лейлы и Арифа Юнус

2017-04-19 13:56 | www.apa.az | 2

Сегодня в Бакинском апелляционном суде начался процесс по жалобе Лейлы и Арифа Юнус.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Мирпаши Гусейнова адвокат Эльчин Садыгов попросил предоставить копии документов, проходящих по уголовному делу.

Суд удовлетворил ходатайство адвоката. Прокурор Аббас Аббаслы попросил обеспечить участие четы Юнус на заседании.

Судебный состав принял решение рассмотреть этот вопрос на следующем заседании.

Процесс продолжится 3 мая.

Отметим, Лейла и Ариф Юнус обвиняются по статьям 178.3.2 (мошенничество (с причинением крупного ущерба) и др. Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил 13 августа 2015 года Лейлу Юнус и ее супруга Арифа Юнуса, соответственно, к 8 с половиной годам и 7 годам лишения свободы. Обвиняемые лица не согласились с вынесенным приговором и подали апелляционную жалобу.

12 ноября 2015 года Бакинский апелляционный суд принял решение о смене меры пресечения в отношении правозащитника Арифа Юнуса. Согласно решению суда А.Юнус освобожден из зала суда и в его отношении избрана иная мера пресечения - домашний арест. 9 декабря 2015 года в Бакинском апелляционном суде состоялось рассмотрение жалобы директора не имеющего государственной регистрации Института мира и демократии Лейлы Юнус. Суд, рассмотрев жалобу, изменил наказание Л.Юнус на условное заключение с 5-летним испытательным сроком, она была освобождена прямо в зале суда. На данный момент они находятся на лечении в Голландии.