Все красотки «Форсажа» за 16 лет – ФOТО + ВИДЕО

2017-04-19 13:20 | www.oxu.az | 2

«Форсаж 8» уже вышел на экраны кинотеатров – после премьеры первого фильма киносерии прошло 16 лет. Киносайт «Фильм Про» предлагает вам взглянуть на красоток, отвлекавших на себя внимание мужской аудитории всё это время: ведь не каждый раз крутыми тачками любоваться.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на vesti.ru.



ДЖОРДАНА БРЮСТЕР



С командой «Форсажа» с первой части – не появлялась разве что только в фильме «Тройной форсаж: Токийский дрифт». Брюстер – актриса и модель, знакомая зрителям, помимо «Форсажа», по таким картинам, как: «Факультет», «Техасская резня бензопилой: Начало», а также сериалам «Даллас», «Американская история преступлений» и «Смертельное оружие». Снялась в боевике российского режиссёра Сарика Андреасяна «Ограбление по-американски».

«Форсаж 8».





МИШЕЛЬ РОДРИГЕС



Из восьми фильмов киносерии «Форсаж» снялась в пяти. Её героиню – Летти – по сюжету убили в четвёртой части, но затем авторы вернули актрису в строй: с «Форсажа 6» она не пропустила ни одной. Помимо «Форсажа», Мишель Родригес снялась ещё и в другой популярной киносерии – «Обитель зла», правда продержалась там всего два фильма (из шести). Многие зрители помнят её по сериалу «Остаться в живых», а также по фильмам «Аватар», «Мачете», «Мачете убивает» и «Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес». В 2018 году в прокат выйдет лента «Боевой ангел» режиссёра Роберта Родригеса с её участием.

Трейлер «Форсажа 4» с Мишель Родригес





ЕВА МЕНДЕС



Появилась только в фильме «Двойной форсаж», в котором, к слову, отказался сниматься Вин Дизель. Мендес снялась в таких картинках, как «Правила съёма: Метод Хитча», «Место под соснами», «Хозяева ночи», «Тренировочный день», «Женщины» и многих других. Не снимается с 2014-го года, потому что занята воспитанием двух дочек – Эсмеральды Аманды Гослинг и Аманды Ли Гослинг.

Трейлер «Двойного форсажа»





ДЕВОН АОКИ



Актриса и модель. В 2003 году снялась в фильме «Двойной форсаж» – сыграла девушку по имени Сьюки. Затем Фрэнк Миллер, Роберт Родригес и Квентин Тарантино пригласили её в «Город грехов». Давно не снимается – воспитывает троих детей: мальчика и двух девочек.

Все фильмы киносерии «Форсаж» за 7 минут





ГАЛЬ ГАДОТ



Сыграла в трёх фильмах киносерии – «Форсаже 5», «Форсаже 6» и «Форсаже 7». Сейчас известна по роли Чудо-женщины в кинематографической вселенной DC: в 2017-м на экраны выйдут сразу два фильма с её участием – «Чудо-женщина» (1 июня) и «Лига справедливости» (16 ноября). Помимо карьеры актрисы, Гадот также часто позирует для модных изданий. В возрасте 18 лет победила в конкурсе красоты «Мисс Израиль», а позднее прошла службу в израильской армии.

«Индустрия кино» про «Форсаж 6»



ЭЛЬЗА ПАТАКИ



Испанская актриса и модель, которая вот уже на протяжении многих лет живёт в Америке. Замужем за Крисом Хемсвортом – исполнителем роли бога Тора в фильмах студии MARVEL. В киносерии «Форсаж» появилась с пятого фильма – играет она и в восьмой части, премьера которой состоялась 13 апреля. Воспитывает троих детей и продолжает активно сниматься в кино.

Трейлер «Форсажа 5»



ДЖИНА КАРАНО



Американский боец MMA (смешанные боевые искусства), участница телевизионного «Шоу американских гладиаторов» (на стороне гладиаторов), а также актриса. За свою карьеру снялась в восьми фильмах («Кровь и кость», «Нокаут», «Форсаж 6», «Кровавая месть», «Скорость: Автобус 657», «Спасение», «Дэдпул» и «Кикбоксёр»), а также в сериале «Почти человек». В этом году с на экраны выйдет малобюджетный боевик «Выжженная земля», в котором Корано сыграла главную роль.

Трейлер «Форсажа 6»



НАТАЛИ ЭММАНУЭЛЬ



Британская актриса и модель. Снималась с самого детства, но прославилась благодаря ролям в сериалах «Плохие» и «Игра престолов». Сыграла в двух фильмах киносерии «Форсаж» – «Форсаж 7» и «Форсаж 8», а также в подростковой антиутопии «Бегущий в лабиринте: Испытание огнём». На 2018 год намечен выход продолжения этой франшизы – «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти».

Трейлер «Форсажа 7»



ШАРЛИЗ ТЕРОН



Обладательница премии «Оскар» за роль в фильме «Монстр». По слухам, её долго уговаривали сняться в «Форсаже», но согласилась она на это 15 лет спустя после выхода на экраны первой части. В «Форсаже 8» играет роль главной злодейки – компьютерного хакера по прозвищу Сайфер. Самые известные фильмы с участием Шарлиз Терон – «Адвокат дьявола», «Военный ныряльщик», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Сладкий ноябрь», «Прометей», «Хэнкок» и уже упомянутая драма «Монстр».

Трейлер «Форсажа 8»

A.C.

