"Обменники" вне банков вновь могут заработать в Азербайджане

2017-04-19 13:19 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагают разрешить физическим и юридическим лицам открывать пункты обмена валюты. Соответствующий проект поправок в закон «О валютном регулировании» представлен на рассмотрение парламента страны.

С января 2016 года пункты обмена валюты в Азербайджане могут действовать только при банках и отделениях почты. Если поправки будут приняты, то пункты обмена валюты смогут открыть не только резиденты Азербайджана, но и зарубежные компании в своих филиалах в стране.

Согласно законопроекту, обмен валюты возможен только в наличной форме. С учетом ограничений по наличным операциям [свыше 15 тысяч манатов в месяц для малых и средних компаний и свыше 30 тысяч манатов в месяц для крупных компаний], которые действуют для компаний в Азербайджане, поправками предлагается запретить оказывать услуги по обмену валюты юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Другая поправка в закон «О государственной пошлине» предусматривает введение платы в размере 500 манатов за получение лицензии на открытие пунктов обмена валюты. Данная лицензия будет выдаваться на бессрочный период Палатой надзора над финансовыми рынками.

Официальный курс на 19 апреля составляет 1,7022 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

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