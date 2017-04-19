Верховный лидер Ирана призвал граждан активно голосовать на президентских выборах

2017-04-19 13:22 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал граждан страны к активности на предстоящих 19 мая президентских выборах.

Хаменеи также призвал должностных лиц приложить усилия для проведения справедливых выборов и обеспечения надлежащей безопасности в ходе этого процесса, сообщает в среду информационное агентство IRNA.

Аятолла Хаменеи добавил, что некоторые зарубежные СМИ пытаются дискредитировать выборы, и призвал граждан сохранять бдительность.

Действующий президент Хасан Рухани, влиятельный священнослужитель Эбрахим Раиси, а также бывший президент Махмуд Ахмадинежад являются одними из самых известных кандидатов на пост президента Ирана.

(Автор: Эльмира Таривердиева)