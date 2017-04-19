Институт географии: Климатические изменения оказали негативное воздействие на Каспий

2017-04-19 14:14 | www.apa.az | 2

Как сообщил АПА заведующий отделом гидрометеорологии Каспийского моря Института географии имени Гасана Алиева Национальной академии наук Азербайджана Забит Аллахвердиев, за последние 50 лет на Каспии произошли определенные изменения: в температурном режиме, осадках, солености.



По его словам, институт провел исследования в связи с влиянием климатических изменений в 1961-2010 годах на гидрометеорологические условия относящегося к территории Азербайджана части Каспийского моря: «Исследования показали, что температура воздуха над Каспием в 1991-2010 годах была выше, чем в 1961-1990 годах. Средняя месячная температура над Каспийским морем меняется в пределах 4,8 – 25,4 градуса по С. Средняя многолетняя температура равна 14,7 градуса, что на 0,5 превышает норму. Повышение наблюдается в основном весной, летом и осенью. Зимой повышения температуры не наблюдалось, в Каспии была средняя температура. Каспийское море является индикатором смены климата».

З.Аллахвердиев отметил, что несмотря на то, что температура в районе Каспия повысилась, режим осадков незаметно уменьшился. В 1962-1990 годах средняя норма осадков была равна 325 мм. Однако в 1991-2009 эта норма составила 323 мм.