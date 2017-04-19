Стало известно содержание законопроекта, регулирующего этику поведения депутатов в Азербайджане

2017-04-19 14:28 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА, в законопроекте перед депутатами ставятся такие условия, как культурное, этическое поведение на заседаниях Милли Меджлиса, уважение прав и деловой репутации людей, беспристрастность, отказ от незаконных материальных и нематериальных подарков, привилегий и льгот.

Законопроект разработан парламентом и будет обсужден в ходе завтрашнего совместного заседания Комитета по правам человека и Комитета по правовой политике и государственному строительству.