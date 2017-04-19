Делегация НАТО находится с визитом в Беларуси

2017-04-19 13:25 | www.trend.az | 2

Визит в Беларусь делегации штаб-квартиры НАТО проходит с 18 по 21 апреля. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны, сообщает Белта.

Этот визит проходит в соответствии с индивидуальной программой партнерства и сотрудничества Беларуси и НАТО на 2016-2017 годы. В ходе визита состоится ежегодное совещание с представителями Вооруженных Сил Беларуси по вопросам участия страны в процессе планирования и оценки сил программы НАТО "Партнерство ради мира".