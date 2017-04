Ранар Мусаев не пришел на встречу с Эмилем Афрасиябом: "Не считаю Анвера Садыхова гармонистом" (ВИДЕО,ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Очередным гостем популярной передачи "Пятый элемент" стал лауреат международных конкурсов, джазовый пианист, заслуженный артист Азербайджана Эмиль Афрасияб, который рассказал о своей творческой деятельности, поделился правилами жизни и ответил на каверзные вопросы ведущих, сообщает Trend Life.

Одним из интересных моментов передачи стали слова Эмиля: "Не считаю народного артиста Азербайджана Анвера Садыхова гармонистом".

Ведущие передачи - Усния Магеррамова, Ранар Мусаев, Кямиля Бабаева и Фариз Ильясов.

Однако, на этот раз Ранар не пришел на встречу с Эмилем и впервые пропустил передачу. Почему? Об этом и многом другом в эфире телеканала ATV - 21 апреля в 23.00.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Кямиль Гусейнов)