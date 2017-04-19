Азербайджан получил статус гостя в Комитете содействия развитию ОЭСР

2017-04-19 15:02 | www.apa.az | 3

В результате целенаправленной работы, которая проводилась с 2015 года МИД Азербайджана и Азербайджанским агентством международного развития (AIDA), Азербайджан будет представлен в качестве гостья в Комитете содействия развитию Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая в сфере содействия развитию является одной из престижных международных структур.

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД, сотрудничество с ОЭСР и Комитетом содействия развитию, которые объединяют традиционные страны-доноры и ведут деятельность, направленную на улучшение социального благополучия людей, является важным для Азербайджана, который стал новым членом донорской семьи.

«Участие на заседаниях такой престижной организации послужит еще большему росту авторитета Азербайджана на международной арене, повышению эффективности проводимой нашей страной донорской деятельности и формированию новых партнерских отношений», - отмечается в информации МИД.





Отметим, функционирующая в Париже с 1961 года Организация экономического сотрудничества и развития, членом которой являются 35 стран, является платформой для обсуждения путей устранения существующих в мире проблем и обмена опытом. В Комитете содействия развитию, наряду со странами-членами ОЭСР, также представлены другие страны, вносящие значимый вклад в сотрудничество по развитию. В настоящее время на заседаниях ОЭСР/ Комитета содействия развитию в статусе гостя представлены Бразилия, Болгария, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Хорватия, Индия, Латвия, Литва, Перу, Румыния, Россия, Казахстан и Южная Африка.