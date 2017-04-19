Названа сумма ежегодных выплат банков Палате по надзору за финансовыми рынками

2017-04-19 15:09 | www.apa.az | 3

Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана утвердила «Порядок регулирования сборов, выплачиваемых субъектами надзора на финансовом рынке Палате по надзору за финансовыми рынками».

Как передает АПА-Экономикс, согласно правилам, банки, совокупные активы которых составляют более 1 миллиарда манатов, должны будут стабильно платить палате 800 тыс. манатов, банки с совокупными активами 500 млн. – 1 млрд. манатов будут платить 500 тыс. манатов, банки с совокупными активами менее 500 млн. манатов будут платить 300 тыс. манатов, банки с совокупными активами более 20 млн. манатов будут платить 50 тыс. манатов в год.

Что касается небанковских кредитных организаций (НБКО), то НБКО, совокупные активы которых превышают 20 млн. манатов, будут платить 50 тыс. манатов в год, НБКО с совокупными активами 3-20 млн. манатов будут платить 30 тыс. манатов, для НБКО с совокупными активами менее 3 млн. манатов годовая сумма выплат составит 15 тыс. манатов.