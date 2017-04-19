Величественная Девичья башня хранит тайны Старого Баку – ФОТО

2017-04-19 14:10 | www.oxu.az | 3

Один из исторических символов Баку – величественная Девичья башня, которая до сих пор хранит в себе тайны столетий.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на Москва-Баку.

И действительно, точный возраст Девичьей башни доподлинно не установлен. Долгое время ее датировали XII веком, однако во время раскопок были обнаружены артефакты, относящиеся ко II-I векам до нашей эры, а затем историки выразили предположение, что временем строительства Девичьей башни можно считать период VIII-VII веков до нашей эры.

Девичья башня находится в старинном жилом квартале, окруженном крепостными стенами. В 1977 году Ичеришехер был объявлен историко-архитектурным заповедником, а в 2000 году вместе с Дворцом Ширваншахов и Девичьей башней был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2014 году в башне провели работы по консервации и созданию новой музейной экспозиции, и теперь это современный мультимедийный музей.

«На восьми этажах башни установлено более 30 панелей и мониторов, в которых с помощью трехмерного и графического анимационного дизайна демонстрируются ролики и современные инсталляции. Все они наглядно рассказывают о сооружении Девичьей башни, ее внутренней структуре и назначении, менявшемся в различные исторические периоды», - рассказывает экскурсовод башни.

Впрочем, познакомиться с памятником можно и без услуг гида, так как тут все наглядно демонстрируется с помощью современного оборудования. Каждый этаж башни посвящен отдельной теме – архитектурной, исторической и религиозной. Так, вторая этаж рассказывает о Девичьей башне, как о культовом месте. Ведь если посмотреть на нее сверху, то она напоминает форму буты, которая с древних времен являлась распространенным символом огня, света и солнца. Помимо этого, четыре верхних окна строения расположены таким образом, что 22 декабря, в день зимнего солнцестояния, лучи солнца, проходя прямо через них, освещают башню изнутри. По предположениям, именно в этот самый короткий день зимы жрецы проводили ритуалы с целью восстановить силы солнца для нового его вращения. В свою очередь, в исторических документах XIX века Девичью башня называлась «Хунсар», что обозначало «Солнце Ансар» или же «Замок солнца». А еще, во время раскопок рядом с башней был обнаружен алтарь огню, макет которого теперь демонстрируется в музее.

Третий этаж посвящен архитектуре этого памятника. На мониторе можно понаблюдать за процессом строительства башни высотой 31 метр. Она возводилась из местного известняка, на строительство было использовано более 12 тысяч тонн камней, вес которых иногда достигал 100-120 килограммов. Если у основания толщина стен башни составляет 5 метров, то уже на верхних этажах она сужается на один метр. В свою очередь, во время раскопок, археологи обнаружили в ней вставной камень с надписью, сделанный куфическим почерком, в котором отмечено, что это «Башня Масуда, сына Давуда».

В центре следующего этажа Башни расположен макет Старого города. С помощью мониторов можно пролистать историю Ичеришехер, виртуально прогуляться по базарной площади 18 века, заглянуть в мечети и бани. Этажом выше находятся обнаруженные во время раскопок предметы, которые теперь являются экспонатами этого музея. Фрагмент деревянной опоры башни, холодное оружие, глиняные посуды и многое другое рассказывают о том, как люди жили несколько веков назад.

В музее Башни даже есть уникальный гелиодисплей, в котором изображение проецируется на облако из тончайшей водяной пыли, формируя тем самым необыкновенный эффект голограммы. Создана эта конструкция неслучайно – по одной из версий Башню построили в качестве обсерватории, которой пользовались в старину астрономы. А если подняться по узкой каменной лестнице еще выше, то можно попасть на смотровую площадку, с которой открывается великолепный вид, как на Старый город, так и современный Баку.

Археологические работы в Ичеришехер продолжаются по сей день. Специалисты до сих пор вопрошают о предназначении Башни и ее строителях, спроектировавших этот шедевр древнего зодчества. А в это время Девичья башня все еще не спешит раскрыть все свои тайны.

A.C.

