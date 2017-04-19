EMİN снял клип GOOD LOVE (ВИДЕО,ФОТО)

2017-04-19 14:21 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский певец и композитор EMİN (Эммин Агаларов) представил на своей официальной странице тизер нового клипа GOOD LOVE, сообщает Trend Life.

Напомним, что в мае состоится гастрольный тур исполнителя в США. Два дня - 18 и 19 мая - концерты пройдут в Майами, причем первоначально был заявлен один день, но ввиду того, что билеты были полностью раскуплены, команда артиста приняла решение о втором дне. 20 мая концерт состоится в Хартфорде, Коннектикуте, 24 мая — в Нью — Йорке, 27 мая — в Лос-Анджелесе, и завершится турне концертом в Чикаго 30 мая.

16 июня выступит с концертом #летоlife2017 в Москве, а с 27 июля по 30 июля организует Международный музыкальный фестиваль в Баку "ЖАРА 2017", где также представит свои хиты и новые композиции.





(Автор: Вугар Иманов)